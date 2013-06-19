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تأجير بارك المطار بـ”شرم الشيخ” يدفع العاملين للتهديد بالأعتصام

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تأجير بارك المطار بـ”شرم الشيخ” يدفع العاملين للتهديد بالأعتصام تأجير بارك المطار بـ”شرم الشيخ” يدفع العاملين للتهديد بالأعتصام
تأجير بارك المطار بـ"شرم الشيخ" يدفع العاملين للتهديد بالأعتصام

تأجير بارك المطار بـ”شرم الشيخ” يدفع العاملين للتهديد بالأعتصام

هددت الشركات السياحية وسائقي شرم الشيخ بالاعتصام امام مطار شرم الشيخ الدولي وإنتظار السائحين في الشوارع المواجهة للمطار بعد ان قام المطار بتأجير “بارك المطار” لشركة” المراغي” ورفعت قيمة الانتظار في الساعة من 5جنيه الى 15 جنيه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها السياحة وازمة الوقود التي تضرب شرم الشيخ.

وقال اشرف محيى الدين صاحب شركة نقل سياحي ان رفع قيمة الانتظار في بارك شرم الشيخ مصيبة، حيث ان الشركات السياحية والسائقين لا يستطيعون دفع 15 جنيه في الساعة لنقل السائحين حيث ان الرسوم تفوق قيمة نقل السائح من المطار للفندق.

بينما هددت شركات سياحية بالإعتصام أمام مطار شرم الشيخ الدولي لرفض القيمة الجديدة لبارك شرم الشيخ فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها السياحة وانحصار الاشغالات السياحية في شرم الشيخ.

واكد محمد ابو العينين امين عام غرفة الشركات السياحية بجنوب سيناء انه في ظل معاناة الشركات السياحية و قلة السياحة القادمة لشرم الشيخ والظروف الصعبة التي تواجه الشركات سواء من ازمة وقود وعدم استطاعتها القيام برحلات في ظل الظروف الحالية نفاجئ بان مطار شرم الشيخ يقوم بتأجير مكان الانتظار لشركة تقوم برفع قيمة الانتظار للسيارات والاتوبيسات لمبلغ 15 جنيه في الساعة.

واوضح مصدر مسئول بمطار شرم الشيخ ان الذى طرح صالة انتظار السيارات للإيجار الشركة المصرية للمطارات بناء على مزاد حصلت علية شركة المراغي ولا يستطيع المطار التدخل في قيمة فرضتها الشركة الطى قامت بإيجار” البارك”

تأجير بارك المطار بـ"شرم الشيخ" يدفع العاملين للتهديد بالأعتصام

تأجير بارك المطار بـ”شرم الشيخ” يدفع العاملين للتهديد بالأعتصام

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