مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بوسط سيناء

لقى شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران، بإصابات متنوعة فى حادث انقلاب سيارة فى منطقة وسط سيناء .

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تلقت إخطارًا بانقلاب السيارة رقم 7938 ملاكى شمال سيناء على بعد 25 كيلو مترا من مدينة نخل بوسط سيناء، مما أسفر عن مصرع أشرف أ . ق ( 52 عامًا ) موجه بالتربية والتعليم، وإصابة كل من : آمال ر . ص ( 45 عامًا ) موجهه بالتربية والتعليم وضياء م . ع ( 35 عاما ) مدرس أول .

تم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى العريش العام، اخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات فى الحادث.