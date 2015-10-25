الصحة الفلسطينية: 58 شهيدا و2100 مصاب جراء المواجهات مع الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتاة فلسطينية، تسمى "دانية جهاد أرشيد" قرب المسجد الإبراهيمى بمدينة الخليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، ظهر اليوم الأحد، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ بداية أكتوبر إلى 58 شهيداً فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، ظهر اليوم الأحد، أن 22.4% من الشهداء هم من الأطفال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس 40 شهيدا، وفى قطاع غزة 17 شهيدا، من بينهم أم حامل وطفلتها ذات العامين، فيما استشهد شاب من منطقة حورة بالنقب، داخل أراضي الـ1948.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن معدل ارتقاء الشهداء منذ بداية أكتوبر هو شهيد كل 10 ساعات، فيما يصاب كل 8 دقائق مواطن بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يخص الإصابات، فقد سجلت حوالى 2100 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي والضرب المبرح والحروق، في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم 983 إصابة بالرصاص الحي و906 إصابة بالرصاص المطاطي، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف حالة اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.

وأصيب 1634 مواطناً في الضفة الغربية برصاص الاحتلال واعتداءاته بالضرب، إضافة إلى الإصابات بالحروق منذ بداية أكتوبر منهم 277 طفلاً، 614 إصابة بالرصاص الحي و815 إصابة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و196 إصابة نتيجة اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على المواطنين بالضرب المبرح، إضافة إلى 12 إصابة بالحروق.

وفي قطاع غزة أصيب 788 مواطناً، منهم 175 طفلاً، 369 إصابة بالرصاص الحي و91 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 328 اختناقا بالغاز المسيل للدموع.

وفيما يلي قائمة بأسماء الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة:

1- مهند حلبي (البيرة) 19 عاما

>2- فادى علون (القدس) 19 عاما

>3- أمجد حاتم الجندي (يطا) 20 عاما

>4- ثائر أبو غزالة (كفر عقب) 19 عاما

>5- الطفل عبدالرحمن عبيدالله (بيت لحم) 11 عاما

>6- حذيفة سليمان (طولكرم) 18 عاما

>7- وسام جمال (مخيم شعفاط) 20 عاما

>8- محمد الجعبري (الخليل) 19 عاما

>9- أحمد جمال صلاح (مخيم شعفاط) 20 عاما

>10- الطفل اسحاق بدران (كفر عقب) 16 عاما

>11- محمد سعيد علي (مخيم شعفاط) 19 عاما

>12- ابراهيم أحمد مصطفى عوض (بيت أمر) 28 عاما

>13- الطفل أحمد عبد الله شراكة (الجلزون) 13 عاما

>14- الطفل مصطفى الخطيب (صور باهر/ القدس) 17 عاماً

>15-الطفل حسن خالد مناصرة، (القدس) 15 عاما

>16- محمد نظمي شماسنة (قطنة غرب شمال القدس) 22 عاما

>17-بهاء عليان، جبل المكبر- القدس، 22 عاما

>18-علاء أبو جمل، القدس، 33 عاما

>19- معتز زواهرة، (بيت لحم)، 27 عاماً

>20- باسل باسم سدر، (الخليل)، 20 عاماً

>21- احمد أبو شعبان، (القدس) 23 عاماً

>22- رياض إبراهيم دار يوسف، (الجانية- رام الله) 46 عاما

>23- فادي الدربي (30 عاما) من جنين (استشهد داخل الأسر(

>24-إيهاب حنني (19 عاما) بيت فوريك – نابلس

>25- إياد خليل محمود العواودة (26) عاما – الخليل

>26- الطفل طارق زياد النتشة (17 عاما) الخليل

>27- الطفلة بيان أيمن العسيلي (16 عاما) الخليل

>28- فضل عوض القواسمي (18 عاما) الخليل

>29- عمر محمد الفقيه (23 عاما) – قطنه – القدس

>30- الطفل معتز أحمد عويسات (16 عاما) جبل المكبر – القدس

>31- مهند العُقبي، (21 عاما)، النقب

>32- هدى محمد درويش، (65 عاماً)، العيسوية

>33- عدي المسالمة (24 عاما)، الخليل

>34- حمزة موسى العملة (25 عاما) من بيت اولا/ الخليل

>35- حسام إسماعيل الجعبري 18 سنة/ الخليل

>36- الطفل بشار نضال الجعبري 15 سنة / الخليل

>37- معتز عطاالله قاسم (في العشرينيات)/ العيزرية

>38- هاشم يونس هاشم (54 عاما)/ الخليل

>39- محمود خالد غنيمات (20 عاما)/ صوريف

>40- الطفل أحمد محمد سعيد كميل (17 عاما)/ قباطية

>41- مجهولة الهوية/ الخليل

>42-شادي حسام دولة (20 عامًا)/ غزة

>43- أحمد عبد الرحيم الهرباوي (20 عامًا) الشجاعية - غزة

>44- عبد الوحيدي (20 عامًا) الشجاعية – غزة

>45- الطفل محمد هشام الرقب (15 عامًا) – غزة

>46-عدنان موسى أبو عليان (22)عامًا خان يونس – غزة

>47- زياد نبيل شرف (20 عاما) – غزة

>48- جهاد العبيد (22 عاماً) دير البلح – غزة

>49-الطفل مروان هشام بربخ (13 عاما) - غزة

>50- خليل عمر عثمان (18 عاما) – غزة

>51- نور رسمي حسان (30عاما) – غزة

>52- الطفلة رهف يحي حسان (عامان) - غزة

>53- شوقي جمال جبر عبيد (37 عاما)- بيت حانون – غزة

>54- يحيى عبد القادر فرحات (24 عاما) – الشجاعية – غزة

>55- محمود حاتم حميده (22 عاما) شمال غزة

>56- أحمد السرحي، 27 عاما، شرق البريج

>57- يحيى هاشم كريرة 20 عاما، غزة

>58- خليل حسن أبو عبيد( 25 عاما) شرق خانيونس.