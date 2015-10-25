سرطان البروستاتا.. تعرف على أهم أعراضه وعلاقته بالتدخين

سرطان البروستاتا أحد أخطر السرطانات التى تصيب الرجال، حيث يقع فى المركز الثانى فى قائمة أخطر السرطانات التى تهددهم، وكل رجل على مشارف سن الخمسين عليه أن يهتم بالفحص المبكر لسرطان البروستاتا حتى وإن كان لا يشكو من أعراض ظاهرة كاحتباس البول، أو صعوبة إدراره أو آلام يشعر بها الرجل عند القذف، أو وجود إفرازات تنزل مع البول، أو الشعور بآلام شديدة فى الحوض، ونزول دم مختلطًا بالبول، وهى أهم أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا، هذا ما أكد عليه الدكتور محمود عبده إخصائى أمراض الذكورة. سرطان البروستاتا وأهم العادات المسببة له

>وأوضح د.محمود أن سرطان البروستاتا ورم يهدد نسبة كبيرة من الرجال على مستوى العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص، والبروستاتا ذاتها هى غدة طبيعية بالجهاز التناسلى للرجل تفرز سوائل مهمة ومفيدة للحفاظ على سلامة الحيوان المنوى للرجل ووقايته من الأمراض، ولعل العادات الغذائية الخاطئة وإهمال علاج احتقان البروستاتا وانعدام ثقافة الكشف المبكر عن أورام البروستاتا، سبب فى زيادة نسب الإصابة به، فلم يصل العلم بعد لأسباب مباشرة للإصابة بهذا السرطان الخطير، يضاف إلى العوامل السابقة عامل هام وهو التدخين بكل أنواعه، سواء الشره أو غير الشره. سرطان البروستاتا والتدخين

>وتابع محمود قائلا" تدخين سيجارة أو تدخين شيشة يوميا يساعد تدريجيا وبانتظام على اتساع الشرايين بالجسم وبالتالى تدفق الدم للأعضاء التناسلية ومكوناتها، وغدة البروستاتا تتأثر بالدخان وأكسدة الجسم التى يتسبب فيها، فهو يزيد من شدة التهاب الغدة السليمة مرارا وتكرارا، وبالتالى يساعد على زيادة نمو الخلايا السرطانية، وهو ما يدفع كل الأطباء للتحذير الشديد من التدخين لتجنب الاصابة باحتقانها أو التهابها أو سرطانها".

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365