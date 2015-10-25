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مصرع مواطن سقطت فوقه شجرة بسبب سوء الأحوال الجوية بالمحلة

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مصرع مواطن سقطت فوقه شجرة بسبب سوء الأحوال الجوية بالمحلة مصرع مواطن سقطت فوقه شجرة بسبب سوء الأحوال الجوية بالمحلة
لقى شخص مقيم قرية دخميس مركز المحلة مصرعه، إثر سقوط شجرة فوقه أثناء ذهابه إلى حقله بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة، بمصرع شخص يدعى سعيد.م.م مقيم قرية دخميس، إثر سقوط شجرة فوقه أثناء ذهابه إلى الحقل الخاص به، ولقى مصرعه فى الحال.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة نتيجة كسر الجمجمة ولا توجد شبه جنائية وراء الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.

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مصر 365