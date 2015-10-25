فوائد الزنجبيل ماتتعدش.. يقاوم السرطان ويعالج المفاصل ويقوى الرغبة الجنسية

فوائد الزنجبيل لا تنتهى، فهو يساهم فى تعزيز صحة الجسم بشكل عام، نظرًا لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية ذات القيمة العالية، ما يجعله واحدًا من أفضل الأغذية على الإطلاق، ويمكن تناول الزنجبيل كمشروب أو إضافته إلى الأرز أو خلال تتبيل الدجاج.

ونقدم لكم أبرز فوائد الزنجبيل المثبتة علميًا خلال الأبحاث الطبية الحديثة، وذلك حسبما نشر بموقع "authoritynutrition"، وهى تشمل:

فوائد الزنجبيل المثبتة علميًا

فوائد الزنجبيل المضادة للالتهابات

فوائد الزنجبيل فى مكافحة آلام الدورة الشهرية

>1.يحتوى الزنجبيل على مادة الجينجيرول، وهى مادة تتمتع بخواص طبية رائعة، تساهم فى تعزيز عملية الهضم، والحد من الشعور بالغثيان ومكافحة البرد والأنفلونزا.>2.يتمتع الزنجبيل بفاعلية رائعة فى الحد من الشعور بالغثيان المصاحب للحمل، والشعور بالغثيان المصاحب للعلاج بالكيماوى وأيضاً الميل للقىء الذى يصاب به الشخص فى الصباح.>3.يساهم فى الحد من آلام العضلات وتقرحاتها.>4.يتمتع الزنجبيل بخواص رائعة مضادة للالتهابات، ولذا يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بالتهابات المفاصل.>5.يساهم بشكل ملحوظ فى خفض مستويات سكر الدم، والحد من عوامل الخطورة المسببة لأمراض القلب.>6.يساهم فى علاج عسر الهضم المزمن ويساعد على تفريغ المعدة من الطعام.>7. يساهم الزنجبيل فى الحد بشكل ملحوظ من الآلام الشديدة التى تصيب الكثير من السيدات خلال فترة انقطاع الطمث.>8.توجد بعض الأدلة العلمية حسب التجارب على الحيوانات والإنسان، تشير إلى أن الزنجبيل يساهم فى الحد من مستويات الكولسترول بالدم.>9.مستخلص الزنجبيل يساهم فى الوقاية من الإصابة بالسرطان نظراً لاحتوائه على مادة " 6-gingerol".>10.يساهم الزنجبيل فى تحسين وظائف المخ ومقاومة الإصابة بالزهايمر.>11.المواد الحيوية الموجودة فى الزنجبيل تساهم فى مكافحة العدوى الميكروبية.

وأشارت العديد من التقارير أيضاً إلى أن الزنجبيل يساهم فى تحفيز الرغبة الجنسية.

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