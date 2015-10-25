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محافظ سوهاج يعلن إنشاء المختبر الصينى للطاقة الجديدة بالمحافظة

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محافظ سوهاج يعلن إنشاء المختبر الصينى للطاقة الجديدة بالمحافظة محافظ سوهاج يعلن إنشاء المختبر الصينى للطاقة الجديدة بالمحافظة
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إقامة المختبر الصيني المصري المشترك للطاقة الجديدة والمتجددة بمركز بحوث التنمية الإقليمية التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمحافظة سوهاج .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وذلك بمقر الإكاديمية بالقاهرة مع الوفد الصيني الذي يقوم حاليا بزيارة لمصر ، وناقش اللقاء متابعة وتنفيذ المختبر الصيني المصري المشترك للطاقة الجديدة والمتجددة ، والمزمع إٌقامته بمركز بحوث التنمية الإقليمية التابع للأكاديمية بسوهاج.

وأعرب محافظ سوهاج عن ترحيبه بتنفيذ المشروع علي أرض المحافظة ، مؤكدا توفير كافة سبل الدعم للإسراع في تنفيذ المشروع بإعتباره أحد المشروعات التي تعني بالتنمية والتطوير الإقليمي الذي تنشده محافظة سوهاج خاصة وخدمة محافظات الصعيد عامة .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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