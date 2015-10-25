أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال

طريقة مذهلة لفرد الشعر بالسفن أب

Google+ Print
طريقة مذهلة لفرد الشعر بالسفن أب طريقة مذهلة لفرد الشعر بالسفن أب

‫#‏كيفية‬ فرد ‫#‏الشعر‬ بالسفن اب فرد الشعر بالسفن اب :تبحث الكثيرات عن وسيلة طبيعية لتنعيم الشعر وتكثيفه واليوم نستعرض معكِ خلطة فرد الشعر بالسفن أب لتلميس الشعر والإعتناء به، التفاصيل فيما يلي:‫#‏مكونات‬ خلطة فرد #الشعر بالسفن أب:- علبة سفن أب واحدة.- كأس حناء.- نصف كأس عصير ليمون.
‫#‏طريقة‬ تطبيق خلطة
‫#‏فرد‬ الشعر بالسفن أب:- تخلط المقادير مع بعضها وتُترك لتخمر لمدة 3 ساعات في مكان دافئ.- توضع على الرأس لمدة ساعتين.- يشطف الشعر بالماء الدافئ ويُجفف بواسطة السشوار.
جرّبي خلطة فرد الشعر بالسفن أب واكتشفي نتائجها المذهلة بنفسك.جربوها وقلولنا النتيجة وانا ايضا حجربها واقلكم لانهم كلهم يشكرو فيها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب