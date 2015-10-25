#كيفية فرد #الشعر بالسفن اب فرد الشعر بالسفن اب :تبحث الكثيرات عن وسيلة طبيعية لتنعيم الشعر وتكثيفه واليوم نستعرض معكِ خلطة فرد الشعر بالسفن أب لتلميس الشعر والإعتناء به، التفاصيل فيما يلي:#مكونات خلطة فرد #الشعر بالسفن أب:- علبة سفن أب واحدة.- كأس حناء.- نصف كأس عصير ليمون.
#طريقة تطبيق خلطة
#فرد الشعر بالسفن أب:- تخلط المقادير مع بعضها وتُترك لتخمر لمدة 3 ساعات في مكان دافئ.- توضع على الرأس لمدة ساعتين.- يشطف الشعر بالماء الدافئ ويُجفف بواسطة السشوار.
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طريقة مذهلة لفرد الشعر بالسفن أب
#كيفية فرد #الشعر بالسفن اب فرد الشعر بالسفن اب :تبحث الكثيرات عن وسيلة طبيعية لتنعيم الشعر وتكثيفه واليوم نستعرض معكِ خلطة فرد الشعر بالسفن أب لتلميس الشعر والإعتناء به، التفاصيل فيما يلي:#مكونات خلطة فرد #الشعر بالسفن أب:- علبة سفن أب واحدة.- كأس حناء.- نصف كأس عصير ليمون.