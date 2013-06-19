عفيفي: مبارك مخلوع بأمر الشعب وليس بإرادته.. وفشل مرسي لا يبرر مقولة "ولا يوم من أيامه"

المتحدث السابق باسم 6 أبريل: النظامين السابق والحالي فاسدين ولا يحققان أهداف الثورة

كتب : محمود عباس منذ 14 دقيقة

استنكر الناشط محمود عفيفي، المتحدث السابق باسم 6 أبريل، تصريحات "مبارك" التي انفردت بها "الوطن" في عددها الصادر اليوم، وقوله إنه تنحى عن الحكم بإرادته وكان بوسعه الاستمرار في السلطة، مؤكدا أن مبارك مخلوع بأمر شعبه الذي ثار عليه.

وأضاف لـ"الوطن": "مبارك تسبب في إفقار الوطن وإفساده فضلا عن تورطه في إراقة دماء الشهداء، وما يقوله اليوم عن حرصه

على الشعب يثبت أنه نسى المواد المسرطنة التي دخلت البلاد في عهده، والعدالة الاجتماعية التي غابت خلال فترة حكمه، إضافة للفساد السياسي والإداري واحتكار السلطة من قبل حزبه الوطني".

وتابع عفيفي: "مبارك كان كنزا استراتيجيا لأمريكا وإسرائيل، ويبدو أنه نسي أيضا التطبيع مع إسرائيل وعدم سيطرة مصر على سيناء من أجل مصالح لا علاقة لها بالشعب، فضلا عن استئذانهم في عمل أي مشروع تنموي كبير في مصر، وهذا يثبت أن مبارك كان يدين بكل الولاء لأمريكا وإسرائيل".

واختتم عفيفي تصريحاته، بقوله إنه رغم سوء الإدارة والعشوائية التي يتمتع بها نظام مرسي حاليا، فهذا لا يعني أن يقول المصريون: "ولا يوم من أيامك يا مبارك"، مؤكدا في الوقت نفسه أن النظامين فاسدين ولا يحققان أهداف الثورة.