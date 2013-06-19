الوجبات المحتوية على الدهون أثناء الحمل تساهم فى سمنة المواليد

أظهرت دراسة جديدة أن التعرض لغذاء يحتوى على نسبة عالية من الدهون فى الرحم وبعد الولادة يمكن أن يؤدى بشكل دائم إلى تغيير خلايا المخ التى تتحكم فى امتصاص الغذاء مما يجعل القردة تميل إلى الإفراط فى الأكل وزيادة تفضيلها للأطعمة الدهنية والسكرية.

جرى طرح نتائج هذه الدراسة خلال الاجتماع السنوى الخامس والتسعين لجمعية الغدد الصماء فى سان فرانسيسكو أمس الاثنين.

وذكر موقع "ساينس ديلي" المعنى بشؤون العلم أن الدراسة، التى تولى تمويلها المعهد الوطنى لأمراض السكر والجهاز الهضمى والكلى التابع للمعاهد الوطنية للصحة، كشفت أيضا أن الذكور من مواليد القردة التى تتناول غذاء يحتوى على نسبة عالية من الدهون أثناء الحمل وبعد الولادة ظهرت عليهم أعراض زيادة الوزن مقارنة بمواليد الأمهات اللاتى تناولن غذاء منخفض الدسم.

وقالت جوليانا جاستاو فرانكو الاستاذة بجامعة أوريجون للصحة والعلوم والتى أشرفت على الدراسة إن "الدراسة التى أجريت على البشر أظهرت أن سمنة الأم أثناء الحمل تعد عاملا حاسما قويا فى تحديد مؤشر أوزان أجسام المواليد.

وأوضحت فرانكو قائلة: "أظهرت مجموعتنا أن تناول غذاء يحتوى على نسبة عالية من الدهون أثناء الحمل يغير من تطور الخلايا العصبية المسؤولة عن امتصاص الغذاء وهو ما يؤدى فى النهاية إلى زيادة تفضيل الأغذية ذات السعرات العالية وزيادة الدهون فى أجسام المواليد.