أطباء: مرضى السكرى أكثر عرضة للإصابة بـ"العته" والاكتئاب

قال أطباء ألمان إن مرضى السكرى أكثر عرضة من أقرانهم للإصابة بأمراض العته والاكتئاب، وأوضحت الجمعية الألمانية للسكرى أن خطر الإصابة بالعته جراء وجود قصور بالأوعية الدموية، يزداد أربع مرات لدى المصابين بالنوع الثانى من السكرى، فى حين يرتفع خطر الإصابة بعته الزهايمر بواقع مرة ونصف عنه لدى غير المصابين بداء السكرى.

وأكدت الجمعية أن دراسات عديدة أظهرت ذلك، وحسب الجمعية فإن الإصابة بالنقص الحاد فى السكر جراء اضطراب نسبة الأنسولين بشكل شديد يمكن أن يؤدى إلى إصابات حادة بالمخ من شأنها أن تعجل بالإصابة بالعته.

وأكد خبراء الجمعية أن القليل من الناس هم الذين يعون مدى خطورة الإصابة بالعته والسكرى معا، وهو ما جعل الجمعية تقدم الآن إرشادات فريدة من نوعها عالميا يمكن أن تساهم فى تحسين علاج المصابين وتوحيده.

كما أوضح الخبراء أن المصابين بالسكرى أكثر عرضة بنسبة 10% للإصابة بالاكتئاب مقارنة بنظرائهم حسبما أوضح البروفيسور يوهانيس كروزه من مستشفى جيسن ماربورج الجامعى، والذى قال مضيفا: "غالبا ما يدخل المريض فى دوامة معقدة، فمن ناحية تزيد الإصابة بالاكتئاب خطر تطور الأمر إلى الإصابة بالنوع الثانى من السكر ومن ناحية أخرى تتزامن التداعيات البدنية لهذه الإصابة مع الإصابة بأعراض الاكتئاب".

وينصح الأطباء بالإسراع فى إخضاع المريض للعلاج النفسى الذى يرافقه علاج دوائى.