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قبل السفر: أزياء النجمات في المطار

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قبل السفر: أزياء النجمات في المطار قبل السفر: أزياء النجمات في المطار

دائماً ما نشاهد نجمات هوليوود بكامل أناقتهنّ خلال حفلاتهنّ وسهراتهنّ وأفلامهنّ، إلا أنّ ما نجهله هو إطلالاتهنّ خلال الأيّام العادية، بعيداً عن عدسات الكاميرا والأضواء. "سيدتي نت" رصد لك أهمّ إطلالات النّجمات وأساليبهنّ خلال استعدادهنّ للسفر وتواجدهنّ في المطار.
لا شكّ بأنّ كلّ واحدة منّا، خلال أوقات السفر، تختار ملابس مريحة، لا تُقيّدها في المطار أو على متن الطائرة. وعلى هذا النحو، تُفكّر نجمات هوليوود أيضاً اللواتي يذهبن إلى المطار على سجيّتهنّ. منهنّ من تميل إلى ارتداء الجينز مع "تي شيرت" وسترة وحذاء مسطّح، ومنهنّ من تُفضّل الفساتين الطويلة الفضفاضة. وقد لفتنا ظهور بعض النّجمات بأسلوب متخفٍّ غريب، أمثال ليندسي لوهان وسيلينا غوميز وآشلي أولسن وغيرهنّ... فقد كنّ يرتدين النظارات الكبيرة والقمصان مع القبعات.
طبعاً، أغلبهنّ يتّجهن إلى الأحذية المسطّحة المريحة والسريعة. واللافت في الموضوع هو أنّ الحقائب الموقّعة من أشهر مصمّمي العالم هي سيّدة الموقف في المطار، إذ تولي النجمات أهميّة كبيرة لأشاكل حقائبهنّ، فكريستن دانست تحمل دائماً حقيبة لويس فويتون فيما تحمل آشلي أولسن حقيبة برادا..

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سيدتي