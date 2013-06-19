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غضب إماراتى بعد تصريحات «العريان»: إفلاس سياسى ومحاولة للهروب من «30 يونيو»

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غضب إماراتى بعد تصريحات «العريان»: إفلاس سياسى ومحاولة للهروب من «30 يونيو» غضب إماراتى بعد تصريحات «العريان»: إفلاس سياسى ومحاولة للهروب من «30 يونيو»
بيان لـ«الجالية المصرية»: تصريحاته لا تمثلنا.. و«الخارجية»: نرفض اتهام سفرائنا بالتجسس على المواطنين فى الخارج

كتب : عبدالعزيز الشرفى وأكرم سامى وبهاء الدين محمد منذ 24 دقيقة

أثارت تصريحات الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الهجومية على دولة الإمارات، ردود فعل شعبية غاضبة داخل الإمارات، ووصف كتاب ونشطاء هجوم «العريان» على بلدهم بالمحاولة الفاشلة للهروب من 30 يونيو المقبل الذى يعرف الإخوان أنه لن يمر مرور الكرام، على حد قولهم، ودعا الكاتب والناشط الإماراتى البارز سلطان سعود القاسمى، فى مقال بصحيفة «جلف نيوز» الإماراتية إلى بحث ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع .

وقال الكاتب الإماراتى سامر أبوهواش، فى مقال له بموقع «24» الإماراتى: إن «العريان» لم يقُل كلامه المشين بحق الإمارات وشعبها، بل بحق مصر وشعبها، داخل مجلس الشورى، ما يسبغ ثقلا سياسيا مضاعفا هذه المرة على هجومه. وأضاف: «السبب الحقيقى لتلفظه بهذه الترهات خلق أزمة دبلوماسية كبرى بين مصر والإمارات، وهو محاولة لخلق غضب مصرى شعبى قائم على ردود فعل انفعالية محتملة من طرف الإمارات، يوظفها الإخوان بعد ذلك، فى محاولة للتهرب من 30 يونيو، الذى يعرف قادة الإخوان أنه لن يمرّ مرور الكرام، وهذا يدل على حجم الإفلاس السياسى الذى بلغه الإخوان، وفشل التجربة العملية للإخوان فى الحكم».

من جانبها، استنكرت الجالية المصرية فى الإمارات، فى بيان، تصريحات «العريان»، وأكدت أن تلك التصريحات المشينة لا تعبر عنهم بأى شكل من الأشكال ولا عن المصريين الذين يكنون كل الاحترام والتقدير والحب للإمارات، دولةً وشعباً، فيما دشن المئات منهم «هاشتاج» على موقع «تويتر» باسم «شكراً الإمارات» و«عصام العريان لا يمثلنى».

فى سياق منفصل، قال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: إن محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، وجميع العاملين بالوزارة أعربوا عن استيائهم ورفضهم للتصريحات التى أدلى بها النائب عبدالرحمن إبراهيم سالم فى اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى أمس الأول، الذى اتهم فيه سفراء مصر بالتجسس على المواطنين فى الخارج.

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