كاتي بيري في حوار لمجلة "فوج": زوجي طلقني بـ"رسالة موبايل" قصيرة

كتب : عمرو عز الدين منذ 19 دقيقة

قالت الممثلة ونجمة البوب الأمريكية كاتي بيري، إنها شعرت بمسؤولية كبيرة تجاه نهاية زواجها من الممثل الكوميدي الأمريكي راسل براند، إلا أنها اكتشفت بعد ذلك عدم مسؤوليتها عما حدث، لحقائق لم تذكرها، وبهذا استطاعت أن تمضي قدما في حياتها.

وأضافت بيري، 28 عاما، في حوار أجرته لصالح مجلة "فوج"، في عددها الذي سوف يصدر الشهر المقبل، واستطاعت مجلة "بيلبورد" أن تحصل على مقتطفات منه، أنها لم تسمع شيئا من زوجها السابق، "منذ أن أرسل لي رسالة قصيرة يخبرني فيها أنه طلقني في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2011"، وتابعت: "كنت أحبه جدا في الفترة التي كنا متزوجين فيها، والتي استمرت 14 شهرا".