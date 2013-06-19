أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: كريمات واقية من الشمس تقلل خطى التقدم فى العمر

Google+ Print
دراسة: كريمات واقية من الشمس تقلل خطى التقدم فى العمر دراسة: كريمات واقية من الشمس تقلل خطى التقدم فى العمر

توصلت دارسة طبية، إلى أن الحرص والانتظام على وضع كريمات واقية الشمس يقى ويقلل من خطى التقدم فى العمر خاصة شيخوخة الجلد حتى فى مرحلة منتصف العمر، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.

كان عدد من الدراسات السابقة قد أشار إلى أن الكريمات الواقية من الشمس، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة تعد بمثابة حائط ضد للوقاية ضد الشيخوخة بل فى كثير من الأحيان ضد سرطان الجلد.

كما شدد الباحثون على أن تناول فيتامينات تحتوى على مادة البيتا كاروتين الهامة المتواجدة فى الجزر تسهم بصورة كبيرة فى الوقاية من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365