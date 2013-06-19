دراسة: كريمات واقية من الشمس تقلل خطى التقدم فى العمر

توصلت دارسة طبية، إلى أن الحرص والانتظام على وضع كريمات واقية الشمس يقى ويقلل من خطى التقدم فى العمر خاصة شيخوخة الجلد حتى فى مرحلة منتصف العمر، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.

كان عدد من الدراسات السابقة قد أشار إلى أن الكريمات الواقية من الشمس، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة تعد بمثابة حائط ضد للوقاية ضد الشيخوخة بل فى كثير من الأحيان ضد سرطان الجلد.

كما شدد الباحثون على أن تناول فيتامينات تحتوى على مادة البيتا كاروتين الهامة المتواجدة فى الجزر تسهم بصورة كبيرة فى الوقاية من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.