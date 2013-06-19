سميرة سعيد: مصر فى محنة.. ادعوا لها

كتب : هشام أمين الأربعاء 19-06-2013 08:39

الكثير من جمهور المطربة المغربية سميرة سعيد لا يعلم أنها تحمل الجنسية المصرية، منذ أكثر من 18 عاما، وتعتبر مصر بلدها الذى فتح لها ذراعيه منذ البداية، وتعيش فيه حتى الآن، تقول سميرة حول رؤيتها للمشهد السياسى وحالة الترقب التى يعيشها الشعب المصرى قبل 30 يونيو: «نعيش فى مصر حالة من انعدام الرؤية والاضطراب والتخبّط وهو ما يسود المشهد السياسى الحالى، حيث تمر مصر الآن بمرحلة صعبة انقسم فيها الشعب المصرى إلى قسمين، وبدأت بوادر الشحن بينهما من الآن قبل يوم 30 يونيو وذلك بعد خطاب الرئيس مرسى، بدلاً من أن يوجه رسالة إلى الشعب المصرى بشكل أفضل لتوحيد القسمين».

وأضافت سميرة لـ«الوطن»: «أرى أن هذا التوقيت لا يحتمل خطابا عن علاقة مصر بسوريا، وكان على الرئيس أن يعالج الأمور الداخلية قبل أن ينظر إلى العلاقات الخارجية، وأعتقد أن هذا الخطاب مجرد استعراض للقوة، بالجمهور الذى حضر الخطاب فى الاستاد، والوضع الحالى لا يحتاج إلى هذه التهديدات التى قد تؤدى فى النهاية إلى حرب أهلية، وقتها تكون الخسارة للطرفين».

سميرة ترى أن مصر تمر بوقت صعب والجميع يعيش حالة من القلق والتوتر والاكتئاب التى لا تساعد على العمل، ولذلك فعلى الجميع الاتحاد من أجل مصلحة مصر كى تعبر هذه المرحلة الصعبة بسلام.