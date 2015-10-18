جمارك مطار برج العرب تحبط محاولتى تهريب 240 ألف جنيه داخل ورق "فويل"

أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى محاولتى تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته والتعليمات السارية بهذا الخصوص.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن مأمور التفتيش كريم صبحى اشتبه فى راكبين مصريين مسافريين إلى دبى، وبتفتيشهما تم العثور على 70 ألف ريال سعودى مع الراكب الأول ملفوفة فى ورق فويل للتعتيم عن جهاز"إكس راى"، ومع الراكب الثانى 53 ألف ريال سعودى مخبأة داخل أمتعته الشخصية.

وأشار إلى أن أبو العلا محمد مدير عام الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.