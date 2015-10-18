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أمين شرطة يصيب زميله بطلق نارى فى القدم بسبب خلافات الجيرة بالغردقة

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أمين شرطة يصيب زميله بطلق نارى فى القدم بسبب خلافات الجيرة بالغردقة أمين شرطة يصيب زميله بطلق نارى فى القدم بسبب خلافات الجيرة بالغردقة
أطلق أمين شرطة بالغردقة النار على زميله وجاره فى نفس المبنى السكنى، النيران لخلافات جيرة وأصابه فى قدمه، وتم نقل المصاب لمستشفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان اللواء عادل التونسى، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من الرائد أحمد لاشين، يفيد بنشوب مشاجرة بين أمينى شرطة بسبب خلافات الجيرة، قام على إثره أحدهما بإصابة الآخر بطلق نارى فى القدم، توم تحويل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام.. تم تحرير المحضر اللازم وتم التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365