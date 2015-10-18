مقتل 10 حوثيين بينهم قيادى فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بمحافظة تعز

>أكدت مصادر من المقاومة الشعبية اليمنية مساء اليوم الأحد، مقتل قيادى حوثى إلى جانب تسعة آخرين فى مواجهات عنيفة دارت بينهم فى محافطة تعز (256 كم) جنوب العاصمة صنعاء.

وأفادت المصادر ، بأن القيادى الحوثى المكنى بأبو حرب قتل فى منطقة الحنيشية بمديرية الوازعية غرب تعز على إثر مواجهات عنيفة مع المقاومة.

وأشارت إلى أن تسعة من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح قتلوا كذلك وجرح 15 فى المواجهات وفى القصف الذى استهدف مواقعهم من قبل طيران التحالف العربي.

وقصف الطيران مواقع تمركز الحوثيين بحسب المصادر ذاتها بالقرب من معسكر اللواء 35 حيث تم تدمير مخزن أسلحة هناك، إلى جانب استهداف مبنى الاستخبارات بمدينة المخا حيث دمر بشكل كامل .

من جهة أخرى، قال سكان محليون إن الحوثيين وقوات صالح واصلوا قصف الأحياء السكنية "بمختلف أنواع الاسلحة من مواقع تمركزهم فى جبل أومان بالحوبان ومنطقة الحرير شرق المدينة ومن الدفاع الجوى بمدينة النور وجامعة تعز غرب المدينة واستهدف القصف أحياء ثعبات والجمهورى وجبل صبر وقرى مشرعة وحدنان".

وأكدت أن القصف أسفر عن سقوط عدد من الجرحى فى صفوف المدنيين لم يتسن تحديد عددهم.

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