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أهرامات الجيزة وأبو الهول تضاء باللون الأزرق فى يوم الأمم المتحدة

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أهرامات الجيزة وأبو الهول تضاء باللون الأزرق فى يوم الأمم المتحدة أهرامات الجيزة وأبو الهول تضاء باللون الأزرق فى يوم الأمم المتحدة
يضىء اللون الأزرق الرسمى للأمم المتحدة أكثر من 180 من المعالم الشهيرة يوم 24 أكتوبر، من مبانى، ومتاحف، و جسور، وغيرها من المعالم ذات الرمزية فى أكثر من 50 بلدا عبر العالم وفى مقدمتهم أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول كجزء من حملة عالمية للإحتفال بيوم الأمم المتحدة وبالذكرى ال70 للأمم المتحدة.

وستضاء أشهر المعالم العالمية باللون الأزرق الرسمى للأمم المتحدة من دار الأوبرا بسيدنى فى أستراليا إلى أهرامات الجيزة الكبرى بمصر ، ومن تمثال المسيح المخلص في ريو دى جانيرو إلى بناية "إمباير ستايت بيلدينغ" فى نيويورك.

ومن ضمن المعالم الأخرى المشاركة متحف الأرميتاج في روسيا، ومدينة البتراء الأثرية فى الأردن، وبرج بيزا المائل فى إيطاليا، وقلعة إدنبره وقاعة وستمنستر فى المملكة المتحدة، وبرج "شجرة السماء " باليابان وقصر الحمراء فى إسبانيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون: "إنى ممتن للدول الأعضاء التى أظهرت مثل هذا الحماس للاحتفال بـ 70 سنة من دعم الأمم المتحدة للسلام والتنمية و حقوق الإنسان".

وأضاف:"بإضاءة العالم بلون الأمم المتحدة الأرزق ليوم واحد، يمكننا أن ننير الطريق نحو غد أفضل".

ينطلق الاحتفال فى نيوزيلاندا لتليها أستراليا بإضاءة دار الأوبرا بسيدنى عند الغسق، ومن هناك تنتقل موجة أزرق الأمم المتحدة عبر بلدان و قارات العالم مع مشاركة بقية المعالم فى هذا الحدث الدولى.

وقال الوزير سامح شكرى، وزير الخارجية المصرية: "المشاركة في هذه الحملة تتيح لمصر فرصة فريدة لتسليط الضوء على التزامنا بمبادئ الأمم المتحدة من الكرامة والرخاء للجميع. نحن سعداء بشراكتنا مع الأمم المتحدة لنضىء أهرامات الجيزة وأبو الهول بلون الأمم المتحدة الأزرق".

وأضاف أن أهرامات الجيزة وأبو الهول واحدة من أقدم الحضارات في التاريخ الإنسانى، وآخر ما تبقى من عجائب الدنيا السبع فى العالم القديم .

وقالت أنيتا نيرودى، الممثل المقيم للأمم المتحدة في : "إن الأمم المتحدة تحتفل بعيدها السبعين هذا العام ونحن سعداء أن هذا يتزامن أيضا مع حصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن، ونحن نتطلع إلى التزامنا المستمر بالشراكة مع الشعب المصرى لنعمل معا على طريق التنمية المستدامة والكرامة الإنسانية."

وسيضاء مقر الأمم المتحدة فى نيويورك لمدة ليلتين، بداية من 23 أكتوبر حيث سيجرى حفل يوم الأمم المتحدة الموسيقى السنوى، ويختتم فى 24 أكتوبر.

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مصر 365

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