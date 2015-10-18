مجلة المجتمع الكنسى تنشر إعلانات لمرشحين بالإسكندرية فى عددها اليوم

فى تحد لقانون الانتخابات نشرت مجلة المجتمع الكنسى التى توزع بكنائس الإسكندرية إعلانات مدفوعة الثمن فى عددها اليوم الأحد لبعض المرشحين بالمحافظة، بالمخالفة للصمت الانتخابى الذى بدأ منذ أول أمس الجمعة، وتضمنت الإعلانات صور وبرامج المرشحين.

يذكر أن أيمن عقيل، المتحدث باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمراقبة الانتخابات أشار فى تقرير أصدره الثلاثاء الماضى، إلى أن مجلة المجتمع الكنسي التي توزع داخل الكنائس (فقط،) نشرت دعاية وإعلانات لبعض مرشحي مجلس النواب عن الإسكندرية مدعمة بالصور والبرنامج الانتخابي لبعضهم .

وتستحوذ الاسكندرية على 5.5% الكتلة التصويتية لمصر باجمالى 3 ملايين و291 ألفا و734 ناخبا يصوتون فى 10 لجان عامة ثمثل 10 دوائر بواقع 1676 لجنة فرعية تحت اشراف 692 مقرا انتخابيا ويتنافس 390 مرشحاً على 25 مقعدا فرديا بالدائرة.

>ويصوت الناخبين لاختيار 15 نائبا يمثلون واحدة من قوائم " في حب مصر"و"النور"و"الاستقلال والجبهة المصرية" و" فرسان مصر" المتنافسة فى قطاع غرب الدلتا،الذى يضم محافظات الإسكندرية – 7 مقاعد - والبحيرة - 7 مقاعد - ومرسى مطروح – مقعد واحد ".



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