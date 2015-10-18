إغلاق 70 فندقاً فى تونس بعد هجومى سوسة وباردو

أغلقت عشرات الفنادق فى تونس أبوابها موقتا منذ سبتمبر مع توقع زيادة هذا العدد فى اعقاب الهجومين الدمويين اللذين شنهما جهاديون واثرا بشكل كبير على القطاع السياحى الذى يعتبر احد اعمدة الاقتصاد التونسى، بحسب ما أعلن مسئول الاحد.

وقال رئيس اتحاد الفنادق التونسية رضوان بن صلاح فى حديث الى اذاعة موزاييك اف ام الخاصة ان "الوضع قاتم للغاية. نسبة النزلاء فى الفنادق لا تتجاوز 20 فى المئة" من القدرة الاستيعابية لفنادق البلاد.

وأضاف ان "70 فندقا اغلقت ابوابها منذ سبتمبر بسبب انخفاض عدد الزبائن"، مرجحا إغلاق المزيد.