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القبض على صاحب جراج بحوزته بندقية آلية وفرد خرطوش فى المحلة

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القبض على صاحب جراج بحوزته بندقية آلية وفرد خرطوش فى المحلة القبض على صاحب جراج بحوزته بندقية آلية وفرد خرطوش فى المحلة
تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة من ضبط صاحب جراج مقيم خلف المخبز الآلى بمساكن سوق الجمعة دائرة القسم، وبحوزته بندقية آلية وفرد خرطوش و45 طلقة آلية.

كانت معلومات وردت للنقيب أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثالث المحلة بحيازة المتهم وليد عبد الغفار محمود حمام، وشهرته "وليد العرباوى" 39 سنة صاحب جراج مقيم خلف المخبز الآلى خلف مساكن سوق الجمعة سبق اتهامه فى القضية 18808 لسنة 2010 جنح أول المحلة "ضرب" أسلحة نارية بدون ترخيص.

وبعرض المعلومات على اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بالغربية، قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهم قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود ضم العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث وضباط مباحث قسم ثالث المحلة.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بحوزته بندقية آلية وفرد خرطوش و45 طلقة آلية، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
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