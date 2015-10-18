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تقرير بريطانى: خيط الأسنان مضيعة للوقت والمال ويضر أكثر مما ينفع

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تقرير بريطانى: خيط الأسنان مضيعة للوقت والمال ويضر أكثر مما ينفع تقرير بريطانى: خيط الأسنان مضيعة للوقت والمال ويضر أكثر مما ينفع
زعم تقرير طبى نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن تنظيف الأسنان باستخدام الخيط الطبى يعتبر مضيعة للوقت والمال، ويتسبب فى أضرار صحية أكثر من الفوائد المنتظرة، والتى تتمثل فى التخلص من بقايا الطعام بين الأسنان.

وأوضح التقرير الذى أشرف عليه أحد خبراء الأسنان بجامعة نيوكاسل الإنجليزية، أن أغلب الأشخاص يستخدمون خيط الأسنان الطبى بشكل خاطئ يساهم فى دفع المزيد من البكتيريا والجير إلى لثة الأسنان، ويرفع خطر الإصابة بأمراض اللثة، ويسبب آلاماً كبيرة بالأسنان وتلفاً ملحوظاً بها.

وأشار التقرير أننا نضع غالباً خيط الأسنان داخل الحمام، وهو ما يعرضه لتراكم الأتربة وبالتالى يتلوث بقدر هائل من البكتيريا، مضيفاً أن هناك صعوبات كبيرة تواجه الأشخاص الذين ينظفون أسنانهم باستخدام هذه الوسيلة، ولذا يجب أن نبحث عن بدائل لها.

الجدير بالذكر أن أحد أطباء الأسنان الأمريكيين، ويدعى كارلوس مولينر كشف مؤخراً عن الطريقة الأمثل لتنظيف الأسنان باستخدام الخيط الطبى، وذلك بتحريك الخيط الطبى بشكل رأسى إلى أعلى وأسفل، وشدد على أنه لا يجب إطلاقاً تحريك الخيط الطبى بشكل أفقى، مع ضرورة ألا تستغرق العملية برمتها أكثر من 60 ثانية.
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