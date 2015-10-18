شرطة مرافق العاشر من رمضان تزيل إشغالات سوق الجمعة

شنت الإدارة العامة لشرطة مرافق العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بقيادة الرائد أحمد بركة حملة رفع الإشغالات والتعديات بمنطقة سوق الجمعة.

ورفعت القوة المصاحبة للحملة من جهاز تنمية العاشر من رمضان ووحدة الإشغالات بالجهاز برفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة، وتمت مصادرة أنابيب غاز تعمل بالغرض التجارى وتحرير محاضر.

وأكد الرائد أحمد بركة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملات مستمرة فى المدينة حتى تعود بمظهرها الحضارى، وبحث عمل أماكن مخصصة للباعة الجائلين بشكل حضارى حفاظا على لقمة العيش لهم وأسرهم.

>



>