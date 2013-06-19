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الجندى : الرفرفة الأذنية قد ينتج عنها مرض الشرايين الطرفية

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الجندى : الرفرفة الأذنية قد ينتج عنها مرض الشرايين الطرفية الجندى : الرفرفة الأذنية قد ينتج عنها مرض الشرايين الطرفية

يقول الدكتور حازم الجندى أستاذ واستشارى القلب بجامعة القاهرة، إن الرفرفة الأذنية هى عدم انتظام ضربات القلب، وتكون ضربات سريعة جداً، ويصحبها ضيق بالتنفس وفى بعض الأحيان حالات إغماء وحدوث مثل هذه الإضرابات قد ينتج عنها مرض الشرايين الطرفية أو الشرايين المتذبذبة للمخ.
> وعلاج مثل هذه الإضرابات يشمل التشخيص الدقيق والعلاج الدوائى، وأخذ أدوية السيولة لمنع حدوث جلطات، واستخدام الصدمات الكهربائية لإعادة نبض القلب إلى طبيعته.
> ويضيف فى حالة فشل العلاج الدوائى فأنه يستخدم فى هذه الحالة القسطرة الدوائية لكى البؤر الكهربائية النشطة المسببة لهذه الضربات، ونسبة نجاح هذا النوع من العلاج لا تقل عن 80% .
> ويقول الجندى لمنع حدوث الجلطات يتم وضع بواسطة القسطرة وإيقاف الجيب الأذنى الأيسر حيث تتكون الجلطات فى هذا الجيب الأذنى، وباستخدام هذه الشبكة يتم إغلاق الجيب الأذنى مما يمنع حدوث الجلطات ويمكنا من إيقاف أدوية السيولة بعد شهر من المتابعة السليمة للمريض حتى يصل إلى مراحل متقدمة فى تحسن حالته.

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