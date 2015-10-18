القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 120 كيلو بانجو فى فايد بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز فايد من القبض على عاطلين بحوزتهم 58 لفافة كبيرة الحجم تزن 120 كيلوجراما من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط الإدارة بالاشتراك مع مباحث مركز فايد بالإسماعيلية بالقبض على كل من المدعو (ع. ع. م ) 52 سنة عاطل والمدعو (ر. ص. ى ) 32 سنة عاطل والمدعو (ص. س. س )42 سنة عاطل والمدعو (ح.م. م ) 35 سنة عاطل وجميعهم مقيمون عزبة الإصلاح بسرابيوم مركز فايد بحوزتهم 58 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت مايقرب من 120 كيلوجراما.

اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.