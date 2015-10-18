أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 120 كيلو بانجو فى فايد بالإسماعيلية

Google+ Print
القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 120 كيلو بانجو فى فايد بالإسماعيلية القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 120 كيلو بانجو فى فايد بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز فايد من القبض على عاطلين بحوزتهم 58 لفافة كبيرة الحجم تزن 120 كيلوجراما من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط الإدارة بالاشتراك مع مباحث مركز فايد بالإسماعيلية بالقبض على كل من المدعو (ع. ع. م ) 52 سنة عاطل والمدعو (ر. ص. ى ) 32 سنة عاطل والمدعو (ص. س. س )42 سنة عاطل والمدعو (ح.م. م ) 35 سنة عاطل وجميعهم مقيمون عزبة الإصلاح بسرابيوم مركز فايد بحوزتهم 58 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت مايقرب من 120 كيلوجراما.

اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365