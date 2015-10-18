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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 19/10/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 19/10/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 19/10/2015

لبرج الجوزاء :


>مهنيا : تنجح فى تنفيذ المهام التى طلبها منك مدير العمل وتشعر بالتميز، لديك الحق فى أن تشعر بحالة من التباهى والفخر بنفسك.

عاطفيا : ربما تستطيع اليوم تعزيز الوضع العاطفى مع الشريك، ولكن احذر من المتضررين الذين يحلمون بتدمير العلاقة بينكما.

صحيا : احرص على عدم مخالفة أوامر الأطباء، واتبع كل التعليمات التى يلقوها عليك حتى تصل إلى النتائج الإيجابية.

توقعات علماء الفلك :


>ربما تحتاج اليوم إلى إنهاء أحد الخلافات القائمة بين بعض أصدقائك المقربين منك، انت الشخص الوحيد القادر على إنهاء هذا الخلاف، فاستخدم العقل والحكمة فى الوصول إلى الحل.

ربما تشعر ببعض التغييرات فى أساليب العمل الخاصة بالمؤسسة، حاول أن تتأقلم مع تلك التغييرات حتى لا تعيقك عن العمل وتسبب لك المشكلات.

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مصر 365

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