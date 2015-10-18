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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 19/10/2015

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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 19/10/2015 حظك اليوم برج الحوت الإثنين 19/10/2015

لبرج الحوت :


>مهنيا : عليك الوثوق فى قدراتك وإنجازاتك حتى تتمكن من الوصول إلى مزيد من الأهداف ولا تلتفت إلى من يحاول إحباطك أو التقليل من عزيمتك .

عاطفيا : حاول أن تؤجل أية قرارات تنوى اتخاذها اليوم بشأن العلاقة بينك وبين الشريك، واحرص على محاولة إصلاح الأمور بينك وبينه حتى لا تنتهى تلك العلاقة.

صحيا : حاول أن تتجنب تناول الأطعمة الجاهزة والسريعة التى تسبب لك الأمراض وتجلب لك الكثير من المشكلات الصحية، احرص على ممارسة الرياضة وسوف تشعر بالفرق.

توقعات علماء الفلك :


>لديك القدرة على تحقيق عدة أمور على مدار اليوم، ولكن المشكلة تكمن فى عدم الجاهزية النفسية لذلك، فعليك أن تحاول التخلص من الحدود ولكن مع الحرص على الالتزام بالقوانين التى تسير وفقا لها، وعليك ألا تسمح للآخرين باعتراض طريقك نحو التقدم واسع إلى الهدف الذى تريد الوصول إليه بكل قوة.

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مصر 365

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