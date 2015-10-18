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نقابة الفلاحين بالبحيرة تنشأ غرفة عمليات لدعم "فى حب مصر" بالمرحلة الثانية

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نقابة الفلاحين بالبحيرة تنشأ غرفة عمليات لدعم "فى حب مصر" بالمرحلة الثانية نقابة الفلاحين بالبحيرة تنشأ غرفة عمليات لدعم "فى حب مصر" بالمرحلة الثانية
صرح وجيه عيساوى داود نقيب الفلاحين بقطاع غرب الدلتا بأن النقابة العامة للفلاحين على مستوى الجمهورية برئاسة الحاج أسامة الجحش النقيب العام تعلن تأييدها الكامل لقائمة فى حب .

وأشار إلى النقابة العامة للفلاحين أنشأت غرفة عمليات بمقر النقابة بمدينة دمنهور بالبحيرة وهى الآن فى انعقاد دائم لحشد الفلاحين وشباب الفلاحين للمشاركة فى العملية الانتخابية والتى تقع فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

ومن جانبه أكد الحاج أسامة الجحش النقيب العام للفلاحين بمصر أن غرفة العمليات التى عقدها بالنقابة تأتى من إطار حرص النقابة على مشاركة الفلاحين فى العملية الانتخابية ، لافتا إلى أنه يتعين على كل مصرى شريف أن يبذل قصارى جهده من أجل استقرار ورفعة مصر.

وأوضح نقيب الفلاحين فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن قائمة فى حب مصر قائمة وطنية تعبر عن جميع فئات المجتمع بأطيافه المختلفة مؤكدا أن برنامج قائمة فى حب مصر يعطى أولوية للفلاحين وصغار المزارعين وهم أغلبية سكان مصر، مطالبا كافة المواطنين بالتصويت فى الانتخابات من أجل استقرار هذا الوطن.

وشدد الجحش على أن هناك مخططا عالميا ضد الدولة المصرية ولابد من إسقاطه بتضافر جهود كافة الفئات وإلا ستنهار مصر إلى الأبد.
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مصر 365

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