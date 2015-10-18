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عمرو أديب مشيدا بموقع"برلمانى":يقدم خدمة متميزة على غرار الصحافة الأجنبية

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أشاد الإعلامى عمرو أديب بانطلاق موقع برلمانى "وكالة أخبار البرلمان"، قبل ساعات من انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية بالداخل، عبر الرابط ، مؤكداً أن الموقع يقدم خدمة جيدة لمتابعة أخبار البرلمان، مضيفاً: "موقع محترم جداً للى عايز يتابع أخبار البرلمان من خلال الموبايل أو الآيباد، موقع برلمانى عامله أخوانا فى اليوم السابع، المسئول عنه محمود سعد الدين أحد أبناء القاهرة اليوم".

وأضاف أديب عبر برنامجه القاهرة اليوم المذاع على فضائية اليوم، أن "الموقع يقدم خدمة مثل الصحافة الأجنبية، فيما يتعلق بالانفوجراف الذى يقدمه، وطريقة عرض المعلومات وتقديمها للقارئ"، مقدماً التهنئة للكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، والقائمين على الموقع، معلناً الاستعانة بالموقع الفترة المقبلة لمتابعة الانتخابات البرلمانية من خلاله.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

أبرز مانشيتات موقع برلمانى خلال 72 ساعة تجريبى

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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