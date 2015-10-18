موجز المحافظات.. حبس متهم 4 أيام تحرش بابنة شقيقه فى سوهاج

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها أمر أحمد اليمنى وكيل نيابة قسم أول سوهاج، تحت إشراف المستشار إبراهيم السفرى مدير النيابة وسكرتارية جميل محمد عبد الله، بحبس المتهم "صفوت.ر.م" 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحرش جنسيا بابنة شقيقه الطفلة "منة م." 8 سنوات.

كما تواصل نيابة مركز أجا بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية التحقيق مع طفلين متورطين بالتحرش بطفلة وتسببا فى إصابتها بنزيف.

وأقدم عامل بمحل بقالة على قتل تلميذ يبلغ من العمر 9 سنوات بعد أن انهال عليه بالضرب بسيخ حديد وأصابه بكسر بالجمجمة، لقيام الطفل باللعب أمام المحل الذى يعمل به بمنطقة كفر الخادم بأول طنطا، وتم القبض على المتهم والتحفظ على الجثة بمستشفى طنطا الجامعى.

وتمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط قاتل المسن الروسى بمدينة الغردقة، بعدما كشفت التحريات أن المجنى عليه كان شاذاً جنسياً.

واعتدى مزارع واثنان من أبنائه بقرية ميت إشنا التابعة لمركز أجا بالدقهلية، على أمين شرطة أثناء ذهابه إلى عمله وسرقوا سلاحه بسبب خلاف على أولوية المرور.

وقررت نيابة الإسماعيلية حبس شرطى بإدارة المرور، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل سائق اخترق كميناً أمنياً.

وألقى أفراد نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى القبض على 6 أشخاص بينهم محام و3 سيدات وخفير شرطة أثناء قيامهم بأخذ بصمة شقيقة أحدهم المحجوزة بالعناية المركزة فى المستشفى فى حالة غيبوبة للاستيلاء على ميراثها من زوجها المتوفى، وعثر بحوزتهم على ختامة و7عقود بيع ابتدائى وورقة تنازل على بياض و3 عقود بيع ابتدائى مدون بهم أسماء بائعين ومشترين آخرين.

و إلى أهم الأخبار:

نيابة سوهاج تقرر حبس متهم 4 أيام لاتهامه بالتحرش بابنة شقيقه

طفلان 10 سنوات يتحرشان بطفلة بالدقهلية ويصيبانها بنزيف والنيابة تحقق معهما

استشهاد مجند واصابة 3 أخرين فى انفجار عبوة ناسفة بمدرعه جنوب العريش

إصابة مدنيين اثنين بشظايا قذيفة وسماع دوى 3 انفجارات بالعريش

عامل بمحل بقالة يقتل تلميذا بسيخ حديد بسبب لهوه أمام الدكان فى طنطا

القبض على قاتل روسى بـ"الغردقة".. والتحريات تكشف: المجنى عليه شاذ جنسيا

3 أشخاص يعتدون على أمين شرطة ويسرقون سلاحه الميرى بالدقهلية

حبس شرطى 4 أيام لاتهامه بقتل سائق اخترق كمينا أمنيا فى الإسماعيلية

ضبط 6 أخذوا بصمة مريضة فى حالة غيبوبة بمستشفى بطنطا للاستيلاء على ميراثها

"أوقاف الإسكندرية": 200 مسجد لجمعيات أهلية تجمع تبرعات دون وجه حق

"أمن الإسكندرية": القوات ستعتلى الأسطح المحيطة بلجان الانتخاب لحفظ الأمن

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