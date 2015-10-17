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بالفيديو...الدكتورة هبه قطب ترد على تصريحات إنتصار المثيرة للجدل

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بالفيديو...الدكتورة هبه قطب ترد على تصريحات إنتصار المثيرة للجدل بالفيديو...الدكتورة هبه قطب ترد على تصريحات إنتصار المثيرة للجدل

لم يخفي عن الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي التصريحات المستمرة التي تخرج بها الممثلة المصرية إنتصار عبر برنامج نفسنة الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، وكانت تلك التصريحات المستمرة حتى الآن قد آثارت غضب الكثير من المشاهدين نظرا لإحتواءها على عبارات لا أخلاقية وتحرض على الرذيلة والفتنة بحسب ما اعتبرها الكثير من المشاهدين.

وبشكل غير مباشر وجهت الدكتور هبة قطب، أستاذة الطب الشرعي وإستشاري العلاقات الزوجية ما يتداوله البعض على أنه يندرج تحت مسمى ” التثقيف الجنسي ” وأن من الخطأ أن يتم السماح بتدراج الأفلام الإباحية وإتاحتها والسماح لها من قبل البعض ليشاهدونها.

وقد انتقدت الدكتورة هبة قطب بعض الآباء الذين يسمحون لأبناءهم بمشاهدة الأفلام الإباحية بحجة أنها مصدر ثقافة لهم، لأنها تعملهم ما هم يخجلون أن يتحدثون مع آبناءهم فيه، وأضافت أن ما يتم مشاهدته في الأفلام الإباحية هو بعيدا كل البعد عن حقيقة العلاقات الزوجية معتبرة أن الدعوة إلى مشاهدة تلك النوعية من الأفلام خطأ كبير ينبغي التوقف عنه.

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