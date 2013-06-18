"الوطني لحقوق الإنسان" يتهم "الإخوان" بالتحريض على قتل أعضائه بمطوبس

رئيس المركز: أحد أعضاء الجماعة فتح مسجد قرية أبوخشبة أمس وحرض الأهالي ضدنا

كتب : كرم القرشي الثلاثاء 18-06-2013 19:53

قال أحمد نصار نائب رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بمطوبس في كفر الشيخ، إنه وأعضاء المجلس تلقوا تهديدات بالقتل من أحد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بقرية أبو خشبة بالمركز.

واتهم نصار رئيس مدينة مطوبس بالتحريض ضدهم، مؤكدا أنه وأعضاء المركز تقدموا بمذكرة لوكيل وزارة الأوقاف ومدير إدارة أوقاف شمال مطوبس، بسبب السماح لأحد أعضاء الجماعة باستخدام مكبرات صوت مسجد "اليقظة" بالقرية للترويج لأغراض سياسية، والتحريض ضد أعضاء المركز المدافعين عن حقوق الصيادين الفقراء من أهالي المنطقة.

وأشار مجدي أبوحنيفة المحامي بالنقض ورئيس المركز، وخالد أبوحامد المدير التنفيذي، إلى أنهما أبلغا رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس بفتح المدعو محروس م. ط. من قرية أبوخشبة، مسجد القرية بعد صلاة عشاء أمس وتحريض الأهالي ضد أعضاء المركز.

وأضاف أبوحامد أن الشركة التزمت مع المحافظة في بندها الأول بتخصيص مائتي مليون جنيه لإنشاء مركز تدريب حرفي يتسع لخمسة آلاف من المنطقة، ومائتي مليون لإنشاء مدارس ومستشفيات وتجهيزها مع التزام المحافظة بتوفير الأرض، إضافة إلى توفير أربعة آلاف فدان لتوزيعها على الأسر المضارة من الصيادين الفقراء، وهو ما لم يتم حتى الآن، مضيفا أن قرية أبوخشبة وحدها بها ما يقرب من 24 ألف صياد من واقع بطاقة الرقم القومي، أضيروا من تنفيذ مشروع استخراج البترول، حسب وصف أعضاء المركز.

يذكر أن الصيادين نظموا وقفة احتجاجية أمس أمام الوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء بمطوبس، لعدم التزام المحافظة بالبروتوكول التذي وقعته مع شركة "بريتش بتروليوم" لاستخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط بمنطقة مطوبس، الذي تعهدت فيه الشركة بتسليم أربعة آلاف فدان للمحافظة لتوزيعها على الصيايدن.