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فشل المفاوضات بين محافظ الدقهلية والنشطاء.. وطالبوه بتقديم استقالته مع التزامهم السلمية

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فشل المفاوضات بين محافظ الدقهلية والنشطاء.. وطالبوه بتقديم استقالته مع التزامهم السلمية فشل المفاوضات بين محافظ الدقهلية والنشطاء.. وطالبوه بتقديم استقالته مع التزامهم السلمية

كتب : صالح رمضان منذ 46 دقيقة

انتهت المفاوضات بين الدكتور صبحى عطية محافظ الدقهلية الجديد، والقيادات الأمنية مع اثنين من النشطاء السياسيين لفض الاعتصام بالفشل بعد أن طالبه النشطاء بتقديم استقالته قبل فض الاعتصام.

وحاول المحافظ أقناع النشطاء أنه يعمل للجميع، وأنه خلع ردائه السياسي على باب المحافظة، ولابد أن يعمل الجميع من أجل النهوض بالمحافظة ولن يستطيع فصيل بمفرده النهوض بها، إلا أن النشطاء أعلنوا عدم قبولهم به كمحافظ للدقهلية.

واتفقوا خلال الاجتماع على إدانة أي أعمال عنف من أي طرف، وحمل النشطاء وجهة نظر المحافظ لزملائهم.

وخلال الاجتماع، فوجئ المتواجدون باقتحام مكتبي العلاقات العامة ومكتب فض المنازعات بالدور الثانى لديوان المحافظة والعبث بهما.

جدير بالذكر أن الآمن رفض التدخل نهائيا فيما يقوم به المتظاهرون، وترك المحافظ يتفاوض مع المتظاهرين.

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