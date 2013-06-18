اكتشاف ضمادات للساق تحافظ على حياة مصابى السكتة الدماغية

توصلت دراسة حديثة إلى أن استخدام ضمادة الساق القابلة للنفخ، تحافظ على حياة المريض بعد تعرضه لسكتة دماغية، حيث إنها تعمل بانتظام حتى يظل الدم متدفق فى الساق مما يمنع حدوث الجلطات الخطيرة.

أشار موقع BBC إلى أن 8.5% من المرضى الذين كانوا يستخدمون الضمادات الضاغطة تعرضوا لجلطات، وذلك مقارنة بنسبة حدوثها بين 12.1% من المرضى الذين يتلقون علاجاً طبيعياً.

وتعمل هذه الضمادة التى تحيط بالساق وتُملأ بالهواء فى كل مرة، بالضغط على الساق مجبرة الدم على العودة مرة أخرى إلى القلب، ويمكن استخدمها لمدة شهر كامل أو حتى يتعافى المريض ويصبح قادراً على الحركة مرة أخرى.

ويقول "مارتن دينيس " أحد الأطباء العاملون فى المستشفى الغربى العام وجامعة أدنبرة، إن الضمادة تعد من العلاج البسيط والأمن وغير المكلف، حيث إنها تقلل من مخاطر حدوث الجلطات، بل ويبدو أنها قادرة أيضاً على التقليل من مخاطر الوفاة جراء الإصابة بسكتة دماغية".

وأكد أنها يمكن أن تساعد فى علاج ما يقرب من 60 ألف حالة إصابة بالسكتة الدماغية كل عام فى بريطانيا، حينها سيكون بإمكاننا منع حدوث الجلطة عند ما يقرب من ثلاثة آلاف مريض.