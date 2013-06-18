أيمن زيدان يحرس كنوز النبي سليمان في العراق !

يتابع الفنان السوري أيمن زيدان تصوير مشاهده في المسلسل العراقيّ "حفيظ" للمخرج السوريّ سامي جنادي، وعن نصّ العراقيّ سعد هدابي. ويتمّ تصوير العمل في العراق بمشاركة عدد من نجوم الوطن العربي.

ويتناول العمل قصّة "تل حفيظ" الذي يتحدّث عن كائن أسطوريّ يحرس كنوز النبي سليمان، حيث يهدف العمل إلى دحض تلك الأسطورة بشكل علميّ, وهي التي ترتكز على قيام حفيظ بإلقاء لعنة العمى أو الاختفاء على كلّ من يحاول الاقتراب من الكنز.

ويُشارك في العمل عدد من الفنانين السوريين والعراقيين والمصريين، منهم مرح جبر ونادين قدور والمصري سامح الصريطي، إضافة إلى نخبة من النجوم العراقيين، منهم رائد محسن وسهى سالم وإنعام الربيعيّ وسمر محمد ومهند هادي ..

ويسجّل الفنّانون السوريّون مكان نزوح جديد عبر هذا العمل, فبعد لجوء أغلبهم إلى الدراما المصرية واللبنانية والخليجية والأعمال العربية المشتركة, نجدهم اليوم يتجهون ناحية الأعمال العراقية.

وقبل الأحداث الدامية التي لاتزال تعصف بسوريا, كانت البلاد هي الوجهة الأولى لتصوير الدراما العراقيّة, فضلاً عن الاستعانة بالفنيين والفنّانين السوريين, لاسيّما بعد الاجتياح الأمريكيّ للعراق. ولكنّ الأحداث التي تمرّ بها سوريا جعلت العراق بيئة أكثر أمناً من سوريا, وقلبت المعادلة.