الخريطة الكاملة لبرامج ومسلسلات رمضان على شاشة CBC

كتب : خالد جمال منذ 56 دقيقة

تعرض قناة CBC خلال شهر رمضان عددا كبيرا من المسلسلات والبرامج الحصرية منها مسلسل "حكاية حياة" بطولة غادة عبد الرازق وطارق لطفي ومحمود الجندي وأحمد زاهر وسميرة محسن والشاب أحمد مالك وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وهو يحكي قصة امرأة تتعايش في جو يبعث على الضياع والانهيار تكتشف أن أمها خائنة وأنها تعرف رجلا غير أبيها، تكتكم أحزانها وتصمت، وتكتشف أيضا أن أختها تتطلع لزوجها وأنها تتعمد الاقتراب منه وإظهار مفاتنها، وتكتشف أيضا أن شقيقها لا يعشق في الوجود إلا نفسه وأنه لا يبالي إن كانت أمه على علاقة برجل غير أبيه أم لا.. تلك هي الحياة التي تعيشها "حياة".

ويعرض مسلسل "الكبير" الجزء الثالث بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم وسعيد طرابيك تأليف أحمد مكي وإخراج كل من أحمد الجندي وهشام فتحي، ويأتي هذا المسلسل بثوبه الجديد في رمضان 2013 حيث يظهر للكبير العمدة أخ جديد حزلقوم ظهر في أواخر الجزء الثاني من المسلسل وسيدور حوار المسلسل عن منافسة 3 أشقاء يتصارعون على ميراث والدهم في إطار كوميدي.

كما تعرض القناة مسلسل "الداعية" بطولة هاني سلامة وبسمة وريهام عبد الغفور وأحمد فهمي وصفاء الطوخي وأحمد راتب وسامي العدل، وتأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد العدل، ويحكي المسلسل قصة داعية شاب نجم بكل ما تحمله الكلمة من معنى له جمهور سواء في القناة التي يقدم برنامجه بها أو في الأندية أو الندوات التي يقيمها يحقق ثراء بعد أن ذاعت شهرته وأصبح من أصحاب الملايين ويدخل في صراع مع أخوته، عندما يكتشف أن أخته الصغرى تتعلم العزف على آلة الكمان وهناك ما يعترض عليه يوسف وهو زواج أخته الثانية من ممثل ومخرج في مركز الإبداع ويرفض ذلك الزواج رفضا قاطعا لعدم إيمانه بما يعمل به الزوج.

ومسلسل "لعبة الموت" بطولة سيرين عبد النور وماجد المصري والنجم السوري عابد فهد ونخبة من نجوم الدراما العربية، وتأليف ريم حنا وإخراج الليث حجو ويحكي قصة نايا المرأة الجميلة التي هربت من زوجها العنيف والقاسي الرافض لفكرة الطلاق حتى لو أدى ذلك إلى قتلها.. رأفت مهندس في الأربعينات من عمره يدير شركة دراسات هندسية تبدأ بينه وبين نايا قصة مشاعر غير محددة المعالم لتتحول إلى قصة حب تلهب القلوب ويكتشف عاصم أن زوجته نايا لم تمت بعد أن كان اعتقد أنها انتحرت غرقا ويزداد شراسة أكثر حين يعلم بعلاقتها مع رأفت فيقرر الانتقام من الاثنين.

مسلسل "الوالدة باشا" بطولة باسم السمرة وصلاح عبد الله ودينا وسوسن بدر وأيتن عامر وعبير صبري وتأليف محمد أشرف وإخراج شيرين عادل، ويحكي المسلسل قصة سيدة تعمل على تربية أطفالها الأربعة بعدما قتل زوجها أمامها، وذلك من خلال كشك تبيع به السجائر والمشروبات، ويقوم ابنها الأكبر بمساعدتها إلا أن الأحداث تتصاعد عندما يتهم ابنها بجريمة قتل يزج فيها اسمه حتى يغطي على جريمة أحد أبناء الأثرياء وتأتي أحداث ليلة "28 يناير" عندما يحدث الانفلات الأمني ويرفض الخروج مصرا على إثبات براءته.

وتعرض مسلسلات متزامنة مع قنوات أخرى مثل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، شيري عادل، ميرهان حسين، زكي فطين عبد الوهاب، تأليف محمد سليمان إخراج أحمد نادر جلال، يحكي قصة يوسف رمزي رجل أعمال مصري هاجر قبل سنوات يعود لمصر لكي يدعم أحد مرشحي الرئاسة يتعرف في الطائرة على المضيفة هالة مراد وبعد وصولها يدخلان في علاقة حب ويدعوها إلى العشاء ويتعرض بعدها لحادث سطو مسلح وبلطجة ويدخل في غيبوبة يفيق منها فاقدا للذاكرة لا يعرف شيئا عن نفسه.

أما عن البرامج، فيقدم معز مسعود الجزء الثالث من برنامجه "ثورة على النفس" وهو بعنوان "خطوات الشيطان" وهو برنامج ديني في إطار درامي؛ حيث يظهر معز مسعود كجزء متصل- منفصل من قصة درامية مسلسلة أحداثها تتصاعد على مدار 30 يوماً.. يتحدث معز مسعود عن علاقة الشيطان بالبشر وكيف يمكن أن يظل يقيننا وصلتنا، ويقدم الإعلامي خيري رمضان والحبيب علي الجفري برنامج "آمنت بالله" في موسمه الثالث بهدف جديد هو القضاء على وهم الثنائيات الفكرية والسياسية المتضادة والتي كانت سببا رئيسيا في حالة الصراع التي نشهدها الآن في عالمنا العربي ويسعى البرنامج من خلال عدد من المناظرات والمواجهات الفكرية أن يبحث عن صياغة جديدة لطريق ثالث أو فكرة ثالثة تنقذنا من صراع الثنائيات المتعاركة ما بين تمسك بالتراث والعادات ومحاربة كل جديد وتجديد أم نبذ كل موروث، تسلط ديني أم ليبرالية مطلقة لماذا غلبت الثنائية على مفاهيمنا وحياتنا اليومية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وبين الشيء ونقيضه، ويحمل البرنامج عبء البحث عن مخرج آخر غير الأفكار المتصارعة من خلال حلقات تجمع بين ضيفين ينتمي كل منهما لتيار مختلف ويعبر عن فكرة مختلفة تتصارع مع الأخرى كالديمقراطية والديكتاتورية أو الاشتراكية والرأسمالية والإباحية الجنسية والكبت الاجتماعي والتسلط الديني والليبرالية المطلقة، يطرح كل ضيف وجهة نظره المعبرة عن الفكرة التي ينتمي إليها في شكل مناظرة يقودها خيري رمضان بينما يتقدم الحبيب الجفري في طرح بعدا ثالثا تحت عنوان ما بعد صراع الديمقراطية والديكتاتورية ويطرح الحبيب بعدا ثالثا.

أما برنامج التوك شو اليومي "هنا العاصمة"، فقد تقرر أن يعرض على مدار الأسبوع طوال شهر رمضان على قناة CBC+2 في تمام الحادية عشرة مساء ويقدم حلقاته فريق مذيعي قناة CBC لميس الحديدي وخيري رمضان ومجدي الجلاد ودينا عبد الرحمن وعمرو حمزاوي وعلي البهنساوي، أما برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" فتستمر إذاعته طوال الشهر الكريم ستة أيام في تمام الواحدة ظهرا.