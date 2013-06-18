“الإخوان” يستقبلون محافظ بني سويف بالهتافات

شهد ديوان عام محافظة بنى سويف حالة من الترقب والقلق بين موظفى ومديرى ادارات الديوان العام عقب صدور حركة المحافظين الاخيرة وتعيين الدكتور عادل عبدالمنعم عميد كلية العلوم بجامعة بنى سويف وعضو الهئية العليا لحزب الحرية والعدالة محافظا لبنى سويف بدلا من المستشار ماهر بيبرس محافظ الاسكندرية الحالى وقام اعضاء وعضوات من الاخوان المسلمين ببنى سويف بمظاهرة كبيرة رفعوا فيها لافتات ترحيب وتاييد للمحافظ الجديد وهتفوا دكتور عادل بناديك بنى سويف بترحب بتحيك …وهتفوا دكتور عادل بناديك …دكتور مرسى بيحيك …. فيما نشر اللواء ابراهيم هديب مدير امن بنى سويف تشكيل من الامن المركزى حول ديوان عام محافظة بنى سويف بقيادة العميد محمد جعفر وكيل ادارة البحث الجنائى والعميد محمد ابوزيد مامور قسم بنى سويف بعد اعلان عدد من القوى السياسية اعتزامها عمل وقفة احتجاجية امام الديوان لمنع المحافظ من الدخول باعتباره محافظ اخوانى.

وكان موظفو مكتب المحافظ والسكرتير العام والمساعد امس الاول الاثنين بالدكتور عادل عبدالمنعم ياتى الى المحافظة عقب ادائه اليمين الدستورية ويدخل الى مكتبه فيما تبعه اللواء محمد عزت سكرتير عام المحافظة الذى لم يمضى على تعينه سوى اسبوع وهو من ابناء المحافظة مركز سمسطا وبقيا ساعة كاملة داخل المكتب تناقشا خلالها فى الاحتياجات الاساسية للمواطن واسباب عدم وصول حصة النزين والسولار كاملة الى المحافظة وطلب المحافظ من السكرتير العام ندب مدرس رياضيات من التربية والتعليم وهو من القيادات الاخوانية الشابة ومسئول ملف النشاط الرياضى وسكرتير عام حزب الحرية والعدالة الى مكتبه للعمل سكرتيرا خاصا للمحافظ وندب مسئول نشر الدعوة بجماعة الاخوان المسلمين بنى سويف ويعمل وكيل فى مدرسة خاصة ببنى سويف الى مكتب المحافظ للعمل فى السكرتاريه وتصادف عقد اجتماع داخل الديوان العام برئاسة العميد احمد رافت سكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء المدن ومدير كهرباء بنى سويف حول ترشيد الطاقة الكهربائية بالمحافظة وقام رؤساء المدن بالدخول للمحافظ وقدموا التهنئة له.

> وأمس التقى المحافظ الجديد مع اعضاء مجلس الشورى الحاليين عن حزب الحرية والعدالة الدكتور سيد هيكل والدكتور خالد سيد ناجى واحمد عباس و5 من اعضاء مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة فى مقدمتهم محمد شاكر الديب النائب الاخوانى عن الواسطى.

> والتقى المحافظ الجديد بالعميد احمد عيطة رئيس مركز ومدينة بنى سويف وعقد اجتماع مصغر بينه وبين العميد محمود بهير مدير ادارة المرور وطلب المحافظ الجديد منهما اصلاح الاشارات المرورية داخل مدينة بنى سويف والعمل على وجود عسكرى على كل مزلقان فى المدينة لسيولة المرور كما انتقد المحافظ وجود الاشغالات فى المدينة بشكل ملفت للنظر ووان الشوارع تحولت الى باعة جائلين وطلب من رئيس المدينة رفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية وخاصة امام محطة قطار بنى سويف ومزلقان المديرية القديم وعقد المحافظ اجتماع مع رؤساء ادارات الديوان العام وطلب منهم الجدية فى العمل فى المرحلة المقبلة والحرص على انهاء المصالح للمواطنين بدون عقد.