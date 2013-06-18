غدا.. "مرسي" يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء "المصغر" لاستعراض خطة تنمية سيناء

كتب : أ ش أ منذ 19 دقيقة

يترأس الدكتور محمد مرسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا لمجلس الوزراء المُصغر لاستعراض الخطة العاجلة للتنمية الشاملة في سيناء بشكل مُتكامل والخطوات التنفيذية الخاصة بها.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية اليوم أن ذلك يأتي في إطار متابعة الرئيس مرسي لجهود الحكومة بشأن مشروعات تنمية سيناء، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي كلف رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل بمناقشة الخطة العاجلة للتنمية الشاملة في سيناء، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غدا.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيعقد عقب هذا الاجتماع مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية، يستعرض خلاله المشروعات المعتمدة للتنفيذ في سيناء، والرد على أسئلة الصحفيين في هذا الخصوص.