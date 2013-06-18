موسى يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة وآن باترسون اليوم

كتب : محمود حسونة منذ 11 دقيقة

استقبل عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، في مكتبه اليوم، السفير چيمس وات سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، حيث دار النقاش حول الزيارة التي يقوم بها موسى إلى بريطانيا في نهاية الأسبوع تلبية لدعوة من عدد من مراكز الأبحاث السياسية والاقتصادية في لندن.

ومن المتوقع أن يلقي موسى كلمة مهمة في لندن، ويشارك في عدد من جلسات النقاش السياسية والاقتصادية، ثم يلتقي بعدد من السياسيين وصناع القرار البريطانيين قبل أن يعود إلى القاهرة الأحد المقبل، كمل تطرق الحديث للأوضاع السياسية والوضع الاقتصادي المصري، والزيارة المرتقبة لكاثرين آشتون للقاهرة غدا.

كما استقبل رئيس حزب المؤتمر في مكتبه أيضا، السفير ميز أنور رحمان سفير بنجلاديش لدى القاهرة، حيث تم نقاش الروابط والعلاقات السياسية والاقتصادية بين بنجلاديش ومصر، ودور الدول الإسلامية المطلوب لدفع التكامل الاقتصادي.

ومن المقرر أن يستقبل موسى السفيرة الأمريكية آن باترسون مساء اليوم في مكتبه، للحديث عن آخر التطورات السياسية وسبل دعم الاقتصاد المصري.