معلمو الفرنسية: وزير التعليم قال لنا "طز فيكم"

كتب : مصطفي محمد منذ 16 دقيقة

ينظم معلمو اللغة الفرنسية الآن وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، اعتراضا على قرار وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، بتحويل المادة من مادة أساسية بالمجموع إلى مادة نشاط.

قال المعلمين المحتجين أن هذه الخطوة تعتبر بداية لإلغاء المادة نهائيا من المناهج، وأكد المعلمين بأنه عند محاولة اعتراض سيارة وزير التعليم أمام الوزارة ومحاولة التحدث معه لحل المشكلة قال لهم "طظ فيكوا وفي اللغة الفرنسية".

واستنكر المعلمين وضعهم الحالين متسائلين " ياترى أحنا هنشتغل إيه.. مدرسين أنشطة؟".