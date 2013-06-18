أخبار عاجلة

العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

موسى: الانتخابات الإيرانية أفرزت تيارا معتدلا قد لايغير جوهرها لكن سيغير أسلوبها

Google+ Print
موسى: الانتخابات الإيرانية أفرزت تيارا معتدلا قد لايغير جوهرها لكن سيغير أسلوبها موسى: الانتخابات الإيرانية أفرزت تيارا معتدلا قد لايغير جوهرها لكن سيغير أسلوبها

كتب : سهيلة حامد منذ 9 دقائق

علّق السيد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، على الانتخاب الإيرانية والتي أسفرت عن انتخاب حسن روحاني، رئيسا للدولة الايرانية.

قال موسى أن الانتخابات الإيرانية أفرزت تيارا معتدلا قد لا يغير كثيرا في جوهر السياسة الإيرانية وإنما مؤكد أنه سوف يغير في أسلوبها، مضيفًا المهم هو أن الانتخابات ترجمت المزاج السياسي الإيرانى بتحوله للاعتدال.

وتابع خلال تغريدة أخرى له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "يمكن أن يفسر بأن إيران سوف تتعامل مع المحاولات السياسية الدولية للوصول إلى إتفاق أو صفقة معها في الشأن السوري وفي الشأن النووي بطريقة مختلفة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية