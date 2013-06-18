موسى: الانتخابات الإيرانية أفرزت تيارا معتدلا قد لايغير جوهرها لكن سيغير أسلوبها

كتب : سهيلة حامد منذ 9 دقائق

علّق السيد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، على الانتخاب الإيرانية والتي أسفرت عن انتخاب حسن روحاني، رئيسا للدولة الايرانية.

قال موسى أن الانتخابات الإيرانية أفرزت تيارا معتدلا قد لا يغير كثيرا في جوهر السياسة الإيرانية وإنما مؤكد أنه سوف يغير في أسلوبها، مضيفًا المهم هو أن الانتخابات ترجمت المزاج السياسي الإيرانى بتحوله للاعتدال.

وتابع خلال تغريدة أخرى له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "يمكن أن يفسر بأن إيران سوف تتعامل مع المحاولات السياسية الدولية للوصول إلى إتفاق أو صفقة معها في الشأن السوري وفي الشأن النووي بطريقة مختلفة".