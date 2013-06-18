أخبار عاجلة

العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مؤتمر: الحمض الأمينى "أرجينين" أحدث صيحة لضمور عضلات كبار السن

Google+ Print
مؤتمر: الحمض الأمينى "أرجينين" أحدث صيحة لضمور عضلات كبار السن مؤتمر: الحمض الأمينى "أرجينين" أحدث صيحة لضمور عضلات كبار السن

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحد الوسائل الفعالة لزيادة الكتلة اللحمية لكبار السن، وتحفيز نمو العضلات، والذين يعانون من ضمور فيها نتيجة للدخول فى مرحلة الشيخوخة ونقص إفراز هرمونات النمو.

وأشار الباحثون أن أحد المشروبات التى تحتوى على مجموعة من الأحماض الأمينية وتعرف باسم "Juven®"، ساهمت فى زيادة الكتلة العضلية لكبار السن وزيادة حجمها وقوتها، ويرجع الفضل الأول فى ذلك إلى احتوائها على الحمض الأمينى أرجينين "arginine"، والذى يساهم فى تحفيز إنتاج هرمونات النمو، ويرفع من إنتاج الجسم لأحد البروتينات الحيوية التى تعرف باسم "IGF-1".

وتابع الباحثون أن بروتين "IGF-1" له أهمية كبيرة جدا فى تحفيز النمو وتطور عضلات وخلايا الجسم، ويشبه إلى حد كبير آلية العمل البنائية لهرمون الأنسولين.

وتعتبر الأحماض الأمينية من العناصر الضرورية جدا للجسم، وهى تكون الوحدات البنائية للبروتينات، وكما يحتاجها الجسم لعملية نمو الخلايا وإصلاح الأضرار التى تصيبها.

وأذيعت هذه النتائج فى المؤتمر العلمى السنوى، لجمعية الغدد الصماء، وذلك بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، فى السابع عشر من شهر يونيو الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365