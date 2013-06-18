مؤتمر: الحمض الأمينى "أرجينين" أحدث صيحة لضمور عضلات كبار السن

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحد الوسائل الفعالة لزيادة الكتلة اللحمية لكبار السن، وتحفيز نمو العضلات، والذين يعانون من ضمور فيها نتيجة للدخول فى مرحلة الشيخوخة ونقص إفراز هرمونات النمو.

وأشار الباحثون أن أحد المشروبات التى تحتوى على مجموعة من الأحماض الأمينية وتعرف باسم "Juven®"، ساهمت فى زيادة الكتلة العضلية لكبار السن وزيادة حجمها وقوتها، ويرجع الفضل الأول فى ذلك إلى احتوائها على الحمض الأمينى أرجينين "arginine"، والذى يساهم فى تحفيز إنتاج هرمونات النمو، ويرفع من إنتاج الجسم لأحد البروتينات الحيوية التى تعرف باسم "IGF-1".

وتابع الباحثون أن بروتين "IGF-1" له أهمية كبيرة جدا فى تحفيز النمو وتطور عضلات وخلايا الجسم، ويشبه إلى حد كبير آلية العمل البنائية لهرمون الأنسولين.

وتعتبر الأحماض الأمينية من العناصر الضرورية جدا للجسم، وهى تكون الوحدات البنائية للبروتينات، وكما يحتاجها الجسم لعملية نمو الخلايا وإصلاح الأضرار التى تصيبها.

وأذيعت هذه النتائج فى المؤتمر العلمى السنوى، لجمعية الغدد الصماء، وذلك بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، فى السابع عشر من شهر يونيو الجارى.