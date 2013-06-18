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غنيمة: حصوة الكلى المتشبعة "قرن الوعل" قد يصل وزنها إلى نصف كيلو جرام

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غنيمة: حصوة الكلى المتشبعة "قرن الوعل" قد يصل وزنها إلى نصف كيلو جرام غنيمة: حصوة الكلى المتشبعة "قرن الوعل" قد يصل وزنها إلى نصف كيلو جرام

يقول الدكتور وليد غنيمة، أستاذ واستشارى جراحة المسالك البولية بالقصر العينى، إن حصوات الجهاز البولى، وهى المشاكل الرئيسية التى يعانى منها الكثير، قد تتسب فى أضرار صحية أخرى، وتبدأ حصاة الكلية بحجم حبة الرمل من مادة صلبة فى الكلية وتلتصق بها أو تترسب عليها المعادن من البول مثل أملاح الكالسيوم وحمض اليرويك فتكثر وتنمو حتى تتحول الى كتلة "حصاة" تشبه قطعة الحجر.

ويشيرغنيمة ـ إلى أن أكثر حصاة الكلى شيوعا تتكون من الكالسيوم متحدا بالأكسالات "أكسالات الكالسيوم" وهى تصيب الرجال أكثر مما تصيب النساء، تتكون حصوات الكلى الأخرى من حمض اليوريك أو السيستين أو الميثيونين، إذا كانت قد أصبحت بحصاة كلوية واحدة فأنت أكثر عرضة للإصابة بأخرى.

ويؤكد أن حصوات الجهاز البولى من أكثر أمراض المسالك البولية شيوعا وعادة تتكون بالكلى ثم تبدأ بعد ذلك فى التحرك خلال الحالب حتى تصل إلى المثانة محدثة المغص الكلوى أو إلى مجرى البول محدثة صعوبة التبول، وذلك يعتمد على حجم الحصوة وحالة الجهاز البولى، وحصوات الجهاز البولى قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة حيث تملأ حوض الكلى وكؤوسها مثل حصوة الكلى المتشبعة "قرن الوعل" وقد يصل وزنها إلى قرابة النصف كيلو جرام كما فى حصوات المثانة وقد تكون متعددة كما فى حصوات الكلى والحالب والمثانة.

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مصر 365