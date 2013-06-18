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الخارجية تعرب عن استيائها من اتهام سفراء مصر بالتجسس على المواطنين بالخارج

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الخارجية تعرب عن استيائها من اتهام سفراء مصر بالتجسس على المواطنين بالخارج الخارجية تعرب عن استيائها من اتهام سفراء مصر بالتجسس على المواطنين بالخارج
بدر عبد العاطي لـ "الوطن": نعمل على متابعة أوضاع المعتقلين المصريين في الإمارات باستمرار

كتب : أكرم سامي منذ 2 دقيقة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو وجميع العاملين بوزارة الخارجية أعربوا عن استيائهم ورفضهم للتصريحات التي أدلى بها النائب عبد الرحمن إبراهيم سالم في اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى أمس الاثنين، والتي اتهم فيها سفراء بالتجسس على المواطنين في الخارج، وتضمنت إساءات بالغة.

وقال المتحدث الرسمي في تصريحات لـ"الوطن" إن الوزارة تهيب برئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون العربية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الأفعال، حفاظا على كرامة الوزارة".

وأشار بدر عبد العاطي إلى أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب أوضاع المواطنين المعتقلين في الإمارات وتتخذ الإجراءات اللازمة وسبل الرعاية وضمان الحفاظ على حقوقهم.

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