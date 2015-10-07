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واشنطن: 90 % من غارات روسيا فى سوريا لا تستهدف "داعش" أو القاعدة

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واشنطن: 90 % من غارات روسيا فى سوريا لا تستهدف "داعش" أو القاعدة واشنطن: 90 % من غارات روسيا فى سوريا لا تستهدف "داعش" أو القاعدة
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أن أكثر من 90 بالمئة من الغارات الجوية الروسية فى سوريا لا تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية أو فصائل مرتبطة بتنظيم القاعدة بل تستهدف فصائل مسلحة سورية معتدلة تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربى أن "أكثر من 90 بالمئة من غاراتهم التى شهدناها لم تكن ضد تنظيم الدولة الإسلامية أو ضد إرهابيين مرتبطين بالقاعدة، لقد كانت فى قسمها الأكبر ضد مجموعات معارضة".
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