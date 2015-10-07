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"مياه سوهاج":سمحنا لبعض الجمعيات بتركيب فلاتر لتقليل نسبة المنجنيز

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"مياه سوهاج":سمحنا لبعض الجمعيات بتركيب فلاتر لتقليل نسبة المنجنيز "مياه سوهاج":سمحنا لبعض الجمعيات بتركيب فلاتر لتقليل نسبة المنجنيز
أكد المهندس محمود نافع، رئيس شركة مياه سوهاج، أن تكلفة إنشاء محطة لإزالة نسبة المنجنيز من المياه الجوفية تصل لـ10 ملايين جنيه، وهو ما يتطلب ذلك مبالغ مالية كبيرة لإنشاء عدد من المحطات بالمحافظة وخاصة أن هناك نسبة تصل لـ30 % من المياه المنتجة فى المحافظة تعتمد على المياه الجوفية.

وأضاف المهندس محمود نافع، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم السماح لعدد من الجمعيات الأهلية بإنشاء فلاتر للمياه فى بعض القرى وذلك لتنقية المياه وتقليل نسبة المنجنيز من المياه التى تعمل على تغير طعم أو رائحة المياه ولكنها غير مضرة.

وأشار إلى أن موافقة الشركة لبعض الجمعيات الأهلية فقط يأتى فى إطار حرص الشركة على عدم تحول ذلك لمتاجرة وبيع المياه وتعبئتها فى زجاجات أو جراكن، بالإضافة إلى تقنين ذلك وتحجيمه خوفا من التأثير السلبى فى حال إطلاق العنان لأى مواطن يقوم بذلك كما حدث فى محافظة الشرقية وعدد من المحافظات.

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مصر 365