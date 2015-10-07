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مكياج عيون جديد على طريقة انستقرام باربي

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الأربعاء 07-10-2015 18:36

قبل أن يسطع نجم عارضات الأزياء ، كانت باربي تتصدر عالم الجمال. ظهر هذا الأسلوب في الموضة والجمال لأول مرة عام 1959، ومنذ ذاك الوقت، وهو في تطور مستمر ليواكب الموضة والعصر. هذه الدمية التي أصبحت رمزاً للجمال مع الوقت لديها الآن حساب خاص على إنستقرام ينافس بسهولة أشهر المدونات. على هذا الحساب يتم نشر الصور والسلفي من رواد هذا الموقع، بالإضافة إلى الملابس الأنيقة ولاسيما تلك التي تبرز على المدرجات، إلى جانب تصفيفات وتسريحات شعر جديدة و آخر صيحات المكياج.


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احتلت باربي عالم الجمال في أسبوع الموضة في باريس مع خبير المكياج بات ماكغراث. ويكشف عبر حساب باربي على انستقرام عن أجمل المكياجات. إليك بالصور أجمل إطلالتين لـ باربي بابتكارات جديدة في عالم التجميل.



مكياج السواروفسكي:
يعتمد أسلوباً جديداً في التركيز على عينيّ المرأة عبر استخدام حبات السواروفسكي على الجفن العلوي بطريقة تغطي الحاجب، إضافة إلى بعض الحبات على الجفن السفلي من الوسط إلى الزاوية الخارجية.

 


مكياج الأي لاينر المجنح السموكي:
جمع هذا المكياج بين الأي لاينر الغرافيكي وعين القطة بشكل مميز يسحب العين مع أحمر الشفاه اللامع، ما يمنح المرأة العربية مكياجاً مميزاً للسهرات

 

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