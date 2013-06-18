منظمة العمل الدولية: عدد الأطفال العاملين بمصر 8 ملايين

"الخالدي": أغلب الأطفال يعملون في مجال الزراعة

كتب : أ ش أ منذ 40 دقيقة

أكدت خلود الخالدي، كبير خبراء تنمية المؤسسات بمنظمة العمل الدولية، أن مستوى عمالة الأطفال في مصر مرتفع للغاية؛ حيث يصل العدد لما يقرب من 8 ملايين طفل أغلبهم يعملون في مجال الزراعة، مشيرةً إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف والعمل الدولية لمناهضة عمالة الأطفال.

وأشارت خلال احتفالية البنك بانطلاق مبادرة سوق التنمية مصر، إلى أن المنظمة ستقوم بتمويل 10 مشروعات لصالح مصر كما ستقوم بتقديم الدعم الفني وبناء قدرات الجمعيات الأهلية من أجل تحقيق الاستدامة والارتقاء بالمشاريع.

وأ كدت أن منظمة العمل الدولية تسعى لتنفيذ برامج دعم كبيرة تركز على تشغيل الشباب والتمكين الاقتصادي للمرأة وسن تشريعات تحسن من وضع المرأة وعمل برامج لتعزيز الحوار المجتمعي ومناهضة أشكال عمالة الأطفال وبناء قدرات الشباب من ناحية ريادة الأعمال في إطار توفير وظائف لائقة للشباب خاصة في دول الربيع العربي.

من جانبه، قال نائب رئيس البعثة البريطانية في القاهرة ستيفين هيكي، إن الحكومة البريطانية ملتزمة بمساعدة مصر لتحقيق فرص عمل للشباب المصري خاصة في بعض المحافظات التى تعانى من البطالة.

وأكد أن مصر لا تزال لديها قدرة اقتصادية عالية، رغم الأزمات التى تمر بها، منوها بأهمية دور لقطاع الخاص ورجال الأعمال فى فتح باب للاستثمار داخل مصر، ما يساعد على خلق فرص عمل جديدة تساهم في حل مشكلة البطالة.

وأكدت داليا عبد الله ممثل مؤسسة دانيدا الدنماركية، دعم بلادها للمبادرات التي تقدم لخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن الدنمارك قدمت أكثر من 65 مليون دولار لدول الربيع العربي خلال العامين الماضيين من أجل الارتقاء بأوضاع هذه البلدان من بينها 25 مليون دولار لتوفير الوظائف.